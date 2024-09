(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 Maltempo: Braga (Pd), Dal governo nessuna risorsa solo promesse e ricatti, Musumeci venga in Parlamento

Musumeci venga in parlamento a riferire sulle gravi mancanze del suo Governo invece di strumentalizzare la situazione drammatica di queste ore che stanno vivendo i cittadini e le istituzioni dell’Emilia Romagna. La misura è colma: è un anno che il Governo e la maggioranza vanno avanti solo a chiacchiere, promesse tradite e ricatti politici. Nessuna risorsa è arrivata all’Emilia Romagna per finanziare gli interventi dei piani speciali per affrontare il dissesto idrogeologico. Il commissario Figliuolo nominato dal Governo ci spieghi che fine ha fatto il piano per la ricostruzione che ha tra le mani ormai da mesi.

Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

Roma, 19 settembre 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]