(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 **Sepsi, a Siena l’evento annuale per gli operatori sanitari: tra

continuità e innovazione**

/Scritto da Walter Fortini, martedì 17 settembre 2024 alle 15:23/

Con la sepsi non si scherza. Il riconoscimento precoce di questa sindrome

clinica è fondamentale perché, a causa di una reazione grave e fuori

controllo dell’organismo ad una infezione, si possono danneggiare organi

vitali come cuore, reni e polmoni, mettendo a rischio la vita se non si

interviene tempestivamente.

I numeri in Toscana, secondo le stime dell’Agenzia regionale di sanità,

raccontano che nel 2023 tra i ricoverati negli ospedali della regione ci

sono stati 18.003 casi (378,38 ogni centomila residenti), più numerosi

come valori assoluti nell’Asl Toscana Centro ma con una maggiore incidenza

rispetto alla popolazione nell’Asl Toscana Nord Ovest. Nel 2022 i casi

erano stati 18.220, 16.978 nel 2021, 14.493 nel 2020 (anno della pandemia

da Covid 19) e 165.168 nel 2019. Ogni anno muoiono per questa sindrome

circa cinquemila persone.

Della sepsi, condizione medica che può colpire chiunque (ma più diffusa

tra gli anziani), si è parlato la settimana scorsa, venerdì 13 settembre,

in occasione della giornata mondiale nel complesso museale di Santa Maria

della Scala a Siena: un’iniziativa rivolta al personale sanitario. L’evento

è stato organizzato da Regione Toscana, Agenzia regionale di sanità e

Centro gestione rischio clinico. Lo scopo dell’incontro era quello di

accrescere consapevolezza e conoscenze: nel dibattito l’attenzione si è

concentrata anche sulla necessità di coinvolgere il territorio nella

gestione dei pazienti che hanno avuto una sepsi durante il loro ricovero in

ospedale e sulle possibilità di impiego dell’intelligenza artificiale come

strumento di supporto per il personale sanitario. Nell’iniziativa è stato

coinvolto pure il comitato di partecipazione dell’Azienda ospedaliero

universitaria senese, per avere anche il punto di vista dei pazienti su

questa problematica.

Non esiste un singolo test diagnostico che possa diagnosticare con certezza

la sepsi e lo shock settico. Lo scopo del programma regionale di lotta a

questa sindrome, l’ultima versione varata nel 2023, è quello di

individuare e indirizzare le azioni necessarie a migliorare la qualità di

prevenzione e pronta identificazione. I sintomi a cui si deve fare

attenzione includono febbre alta, respiro accelerato, battito cardiaco

irregolare, confusione e forte debolezza. Riconoscere per tempo e presto

qeusta particolare situazione è fondamentale, perché agire rapidamente

può fare la differenza tra la vita e la morte.

“L’applicazione di modelli organizzativi efficaci sul piano della

prevenzione può fare davvero la differenza ed essere un ottimo strumento

di contrasto a tutela della salute degli operatori e dei pazienti –

commenta l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini- Una sfida

complessa che in Toscana affrontiamo con interventi organici in tutta la

regione per garantire un livello di sicurezza che sia omogeneo, a partire

dalla formazione del personale medico ed ospedaliero”.

I dati regionali sulla diffusione di questa sindrome sono disponibili sul

portale dell’agenzia regionale di sanità nella banca dati delle reti

cliniche

(https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=dSE2pV3jAoGXS9L3vRYmXdGpjDnevuvNlx8sOyO1vSLReaX0w/CdPbjfeig/QH/E

) e ulteriore materiale informativo può essere scaricato dalla pagina

dedicata alla giornata mondiale contro la sepsi del Ministero della salute.