(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 CNEL: “TENIAMO A BATTESIMO” SOLO I CCNL CHE ESPRIMONO LA MASSIMA RAPPRESENTANZA UNITARIA

“Apprendiamo da una dichiarazione del Segretario generale della CGIL che il Presidente del CNEL ‘terrebbe a battesimo’ il 19 settembre p.v. un nuovo contratto posto in essere da ‘soggetti che non hanno alcuna rappresentanza’. L’agenda del Presidente del CNEL per la data in questione non prevede alcun impegno di questo genere, avendo già declinato l’invito a suo tempo ricevuto. Il CNEL, che è anche l’istituzione titolare dell’Archivio nazionale dei contratti, ‘tiene a battesimo’ – e continuerà a farlo – solo i CCNL in grado di esprimere la massima rappresentanza unitaria delle parti sociali, così come da ultimo avvenuto il 9 luglio u.s., allorché presso la sede di Villa Lubin, questa volta sì alla presenza del Presidente del CNEL, è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali Fit-Cisl, FP Cgil, Uiltrasporti, Fiadel e da quelle datoriali Legacoop Produzione e Servizi, Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Assoambiente, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci Servizi il testo unificato del CCNL Servizi Ambientali”.

Così un comunicato ufficiale del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

UFFICIO STAMPA CNEL

