Open Arms, Romeo: abbiamo il diritto e il dovere di difendere i nostri confini e di garantire la sicurezza per i nostri cittadini/Video

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

La Lega e Salvini non si arrendono far passare il principio che chi fermi i clandestini rischia 6 anni di galera, significa aprire le porte ad un immigrazione irregolare e clandestina che il nostro Paese non si può certo permettere. Abbiamo il diritto e il dovere di difendere i nostri confini e di garantire la sicurezza per i nostri cittadini. Così in un video di Massimiliano Romeo capogruppo al Senato della Lega