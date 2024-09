(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 Segue nota.

Buon lavoro

—–

Iaia ( FdI), “Nella Puglia di Emiliano e del Pd tutto può davvero accadere”

“Oltre al primo appalto affidato dal Consiglio Regionale all’impresa dei fratelli del Presidente della Puglia Michele Emiliano per un importo di 41 mila euro con un ribasso “monstre”dell’1%, ora scopriamo che il 26 agosto, tre mesi dopo la prima fornitura di mobili, la Emiliano Srl aveva ricevuto, con affidamento diretto, un secondo appalto da 36 mila euro.

Emerge poi che gli atti di gara di questo secondo contratto non sono stati pubblicati così come previsto per legge.

Cosa accade poi? Che la Regione comunichi che questo secondo appalto è stato revocato. Quando? Subito dopo lo scoppio delle polemiche relative al primo affidamento da 41 mila euro. Prendiamo atto che in questa Regione i costi degli Ospedali lievitano a dismisura (vedi ospedale in fiera), il Capo della Protezione Civile viene arrestato, il responsabile di Asset viene rinviato a giudizio per corruzione e riprende regolarmente il suo posto (con un piccolo ridimensionamento), in alcune Asl accade di tutto e di più (diverse inchieste giudiziarie sono in corso) e tanto altro ancora da poter scrivere un libro di pessima amministrazione.

Nella Puglia di Emiliano e del Pd tutto può davvero accadere. “

Così on. Dario Iaia, deputato FdI/Presidente provinciale FdI Taranto