*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*ESERCITO IN OSPEDALE VIBO CONTRO AGGRESSIONI MEDICI, DE CORATO (FDI):

«BENE MILITARI “STRADE SICURE” IN CALABRIA. PREFETTI LO FACCIANO ANCHE IN

ALTRE CITTA’ DOVE NECESSARIO. SI USINO TELECAMERE “URLA E SPARO”.*

Milano, 14 Settembre 2024 – «Accolgo e approvo con piacere l’iniziativa

intrapresa dal Prefetto di Vibo Valentia, dott. Grieco, che schiererà i

militari di “Strade Sicure” nell’Ospedale della medesima città. Visto

quanto accade sempre più spesso nelle strutture ospedaliere italiane i

soldati di “Strade Sicure” andrebbero schierati, se non sono già presenti

sufficienti Forze dell’Ordine, oltre che nei luoghi sensibili cittadini

anche negli ingressi dei grandi ospedali e, in particolare, nei pronto

soccorsi dove sempre più medici e operatori sanitari vengono minacciati,

aggrediti e molte volte anche picchiati. Spero che questa azione del

Prefetto di Vibo serva da sprono anche per altri suoi colleghi soprattutto

a Milano dove troppi senzatetto e sbandati, ogni sera, si rifugiano nei

pronti soccorso milanesi. Unitamente a questi uomini in Divisa occorre

installare in quei luoghi anche le telecamere “urla e sparo”, idonee

apparecchiature

elettroniche già installate a Milano dalle Giunte di Centrodestra, che

permettono

successivamente alle grida delle persone aggredite o derubate, di

illuminare l’assalitore e riprenderlo. Queste telecamere, che servirebbero

sia da deterrente che per rintracciare malviventi e criminali, andrebbero

collegate con le varie Centrali Operative delle Forze dell’Ordine, tra cui

anche la Polizia Locale».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della

Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle

Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*