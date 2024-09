(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 Con “Storia passionale della guerra

partigiana” al via un ciclo di

appuntamenti per la presentazione di libri

Il primo incontro martedì 10 settembre alle ore 17 al Museo

di Storia Naturale del Mediterraneo

Livorno, 5 settembre 2024 – Prende il via un ciclo di appuntamenti itineranti

per la presentazione di libri a cura dell’Associazione Evelina De Magistris

in collaborazione con numerosi soggetti. Tre gli appuntamenti: si

comincia martedì 10 settembre alle ore 17 al Museo di Storia Naturale

del Mediterraneo (via Roma, 234) con Chiara Colombini che presenta

“Storia passionale della guerra partigiana”; il ciclo continua con Linda

Bertelli e Laura Colombo che presenteranno, venerdì 13 settembre alle

ore 17, alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio (piazza Luogo Pio)

“Femminismo mon amour – Pratiche femministe per donne e uomini”;

chiude la rassegna, mercoledì 25 settembre alle ore 17 al Centro Donna

(via Strozzi, 3), Giuliana Misserville con la presentazione del volume

“Ursula K. Le Guin e le sovversioni del genere”.

In programma, inoltre, per la giornata del 20 settembre, un

appuntamento dedicato alle partigiane livornesi.

Di seguito gli incontri in dettaglio:

10 settembre ore 17: Museo di Storia Naturale del Mediterraneo,

presentazione del volume Storia passionale della guerra partigiana,

con l’autrice Chiara Colombini. Introduce Paola Meneganti,

associazione Evelina De Magistris (in collaborazione con ANPPIA,

ANPI, ANED, ISTORECO, Provincia di Livorno e Regione Toscana).

A partire dall’8 settembre del 1943, e fino al 25 aprile del 1945, migliaia

di donne e uomini giovani e meno giovani abbandonarono la loro vita

abituale, presero le armi e si gettarono in un’avventura che stravolse la

loro esistenza. Quali furono i sentimenti e le passioni che li spinsero a

un passo del genere e li sostennero in quei venti mesi? Possiamo

comprenderle fino in fondo noi che viviamo un altro tempo e un’altra

storia? È quanto prova a fare Chiara Colombini, cogliendo, attraverso

diari, lettere e carteggi, queste passioni ‘in diretta’, nel loro erompere

durante quei venti mesi, tenendo sullo sfondo ciò che solo lo svolgersi

della storia ha permesso di razionalizzare.

Una condizione in cui, oltre alla vita, è in gioco ciò che si è scelto di

essere. E, a quasi ottant’anni di distanza, emerge intatto il fascino di

quell’esperienza così centrale per la storia di questo paese, la sua

dimensione di profonda umanità, il prezzo pagato da uomini e donne

direttamente nelle loro esistenze, il loro lascito.

13 settembre ore 17: Biblioteca dei Bottini dell’Olio,

presentazione di Femminismo mon amour – Pratiche femministe

per donne e uomini, con Linda Bertelli e Laura Colombo, due tra

le autrici (in collaborazione con la Biblioteca Femminista D.

Massara)

Oggi è in estrema crisi la politica che coincide con il potere e la lotta per

la sua conquista ereditata dal passato patriarcale. I testi qui raccolti

hanno avuto origine alla Libreria delle donne di Milano. Il filo di pensiero

segue il taglio della rivista Via Dogana fin dal suo inizio: «Tradurre il

sapere politico delle donne in sapere politico per donne e uomini, con in

più l’idea che questo sapere sia il kairos del nostro tempo, cioè la sua

occasione, il suo nuovo, il suo di più» (Luisa Muraro).

Il Quaderno è rivolto a chi è in cerca di parole e di forme politiche fuori

dalle strade battute e dalle strutture tradizionali agonizzanti.

25 settembre ore 17: Centro Donna, presentazione di volume

Ursula K. Le Guin e le sovversioni del genere, con l’autrice

Giuliana Misserville (in collaborazione con Itinera Formazione)

L’opera di Le Guin abolisce il concetto di nemico, lo smonta, fa apparire

tutti i guasti che derivano da questa contrapposizione, e accoglie l’altr*

come espansione della conoscenza.

A distanza di più di cinquant’anni, The Left Hand of Darkness (La mano

sinistra del buio) di Ursula K. Le Guin possiede ancora la stessa potenza

di cui disponeva nel 1969. Giuliana Misserville ce ne restituisce una

lettura queer, a partire dalla vita e dalle scritture dell’autrice, volta a

sottolineare tutta la carica sovversiva e visionaria di un romanzo

apripista dei canoni inversi, ambigui e tranfemministi e che, per

ammissione stessa dell’autrice, è un grandioso esperimento sociale volto

a decostruire il genere e a mettere in discussione i meccanismi binari

della società. The Left Hand of Darkness tiene assieme individualità e

utopia universale, lo spettro della morte e la gioia che apre al desiderio

di conoscenza, e così facendo si pone come terreno d’incontro tra due

liminalienità, il binarismo di Genly Ai e la fluidità di Estraven: una

storia, la loro, di cui abbiamo ancora fortemente bisogno, centrata come

è su due persone che imparano a comprendersi nonostante le barriere

culturali e gli stereotipi sessuali.

È in fase di preparazione un incontro sulle partigiane livornesi, a

partire dal video di Eleonora Giordano “Le bimbe livornesi di 70

anni fa”, che si svolgerà il 20 settembre alle 17 presso la sala

Ferretti della Fortezza Vecchia, organizzato da SPI CGIL con la

collaborazione dell’associazione Evelina De Magistris, ISTORECO e ANPI.