comunicato stampa: L’Università di Scienze Gastronomiche a Terra Madre Salone del Gusto 2024 – Le novità del 2024: il laboratorio mobile del Pollenzo Food Lab e gli UNISG talks

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 *L’Università di Scienze Gastronomiche a Terra Madre Salone del Gusto 2024*

*L’ateneo di Pollenzo propone un innovativo programma di degustazioni,

percorsi sensoriali, talks e approfondimenti che vedono protagonisti

studenti, alumni e docenti*

*Novità del 2024: il laboratorio mobile del Pollenzo Food Lab**, un food

truck dedicato alla sperimentazione sensoriale e gli UNISG talks,* *pillole

su temi di attualità sulle scienze gastronomiche con i docenti e

ricercatori*

Dal *26 al 30 settembre* *Terra Madre Salone del Gusto* torna al *Parco

Dora* di Torino e, come tradizione, l’*Università di Scienze Gastronomiche

di Pollenzo *è presente con una *grande area allestita* – situata sotto

l’Area Strippaggio del parco Dora – per accogliere i visitatori, proporre

attività, presentare progetti e favorire la conoscenza tra tutti gli attori

che orbitano intorno alla realtà internazionale dell’UNISG.

Lo spazio è animato da studenti, *alumni* – i gastronomi laureati che

portano in tutto il mondo il nome del nostro ateneo, operando a vari

livelli e negli ambiti più diversi nel tessuto della gastronomia

internazionale-, docenti e staff, e dal network delle aziende che

sostengono l’Università.

*Ogni giorno

*, a partire

dal mattino, vi saranno colazioni con i prodotti artigianali dei nostri ex

studenti, percorsi sensoriali, UNISG Talks, approfondimenti tematici,

dibattiti e degustazioni: una serie di opportunità alla portata di tutti

per avvicinarsi ai temi interdisciplinari dei *food studies* che

caratterizzano la galassia di Pollenzo.

Quest’anno lo stand dell’UNISG si arricchisce di *due importanti n**ovità*:

fa il suo debutto, infatti, il *Laboratorio Mobile del Pollenzo Food Lab*,

un food truck dedicato alla ricerca e sperimentazione sensoriale che

affianca lo stand e quindi le *UNISG talks*, pillole su temi di attualità

sulle scienze gastronomiche, tra divulgazione e scienza, tenuti da docenti

e ricercatori UNISG.

Ogni giorno, a cura del *Laboratorio Mobile UNISG*, è previsto un

appuntamento denominato “*Scopri i tuoi gusti!*”, percorso aperto a tutti e

gratuito, dove sperimentare i progetti di ricerca del laboratorio di

analisi sensoriale. Qui si potrà essere guidati alla scoperta delle proprie

percezioni sensoriali e degli impieghi innovativi di scarti di prodotti

edibili: ad esempio su quanto intensamente si percepisce il gusto

dell’amaro, su come riconoscere a quali cibi corrispondono determinati

suoni, o ancora come si possono riciclare le bucce del pomodoro o i fondi

del caffè. Salendo a bordo del Food truck di Pollenzo si potranno porre

queste e altre domande e scoprire, con approccio ludico ma dal rigore

scientifico, come sia stimolante e curioso il mondo del cibo visto

attraverso questa lente.

Le *UNISG talks*, che hanno inaugurato i festeggiamenti del Ventennale di

Pollenzo ad inizio giugno 2024, sono un *nuovo formato divulgativo* fresco

e accessibile su temi di *attualità sulle scienze gastronomiche*, tenuto

dai docenti e ricercatori UNISG. Queste pillole tematiche prevedono anche

una sessione di Q&A con il pubblico e toccano svariati argomenti –

dall’agroecologia, al clima, alla cultura alimentare – ma non solo. Si

parlerà infatti di come la plastica abbia invaso la nostra vita e anche la

nostra alimentazione, o di come l’Italia e gli Stati Uniti si siano

influenzati reciprocamente nelle loro pratiche alimentari, o come i segnali

acustici modellino la nostra esperienza alimentare, scoprendo

l’affascinante mondo del suono e nel suo impatto profondo sulla percezione

del cibo, o ancora di osmosfere ossia come gli aromi del cibo diano sapore

alle nostre vite permeando non solo gli ambienti, ma anche i ricordi, le

relazioni, le merci e le stagioni.

Non è tutto, però: nello stand è stato ricreato *un mini laboratorio* che

ospita quotidianamente *due percorsi sensoriali* ad ingresso gratuito alla

scoperta delle *bevande botaniche fermentate* create con miscele di tè,

frutta, amari, spezie e legni: si potranno assaggiare quattro diversi

*proxies* (bevande fermentate analcoliche) per indagare il profilo

sensoriale di questi prodotti e contribuire ad un progetto di ricerca

dell’UNISG.

Lo *stand UNISG* è il luogo dove si incrociano esperienze e si sviluppano

relazioni.

Qui, le giovani generazioni dei gastronomi, con il loro vissuto pollentino

e internazionale, tornano per raccontare le loro passioni e il *savoir

faire* che caratterizza le loro carriere.

Studenti ed alumni propongono laboratori, degustazioni, presentazioni di

progetti che dimostrano la grande ‘biodiversità’ che contraddistingue la

formazione *made in Pollenzo*.

Non c’è che l’imbarazzo della scelta: i visitatori potranno apprezzare

il *baccalà

islandese* abbinato ai *vini dell’Alta Langa*, gustare la pregiata *carne

giapponese Wagyu*, conoscere il progetto sulla *filiera del mango in Kenya*

curato da UNISG e CNH, sorseggiare il *miskè *e la *chicha*, bevande

alcooliche e fermentate tipiche della cultura dell’*Ecuador e dell’America

Latina*, apprezzare il *cioccolato filippino*, scoprire il ruolo dell’*aceto

nella mixology*, la bontà delle *erbacce** metropolitane*, i superpoteri

dell’*alga Spirulina*, i sapori fermentanti del *miso* e del *garum*,

il *Vermuth

Rosso di Torino*, i *formaggi del Roero* e le *mozzarelle di Bufala del

Cuneese*, l’alta *cucina a base vegetale*, le applicazioni gastronomiche

innovative a base di *tartufo *e molto altro.

Molti appuntamenti sono gratuiti su registrazione, altri laboratori ed

eventi sono acquistabili sul sito di *Terra Madre 2024*

e mentre per i percorsi

sensoriali giornalieri presso il Laboratorio Mobile del Pollenzo Food Lab e

lo stand, basta recarsi al desk dello stand ed attendere il proprio turno.

L’allestimento e la personalizzazione dello spazio UNISG é curato da *Costa

Group *, partner strategico dell’ateneo.

*Le Visite a Pollenzo*

Durante i giorni di Terra Madre sarà sempre possibile *v**isitare l’ateneo

a Pollenzo* e conoscere i suoi corsi, i progetti di ricerca, gli spazi