(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 **Mobilità volontaria nel comparto sanità, domande dal 10 settembre **

/Scritto da Walter Fortini, lunedì 2 settembre 2024 alle 13:04/

Dal 10 settembre si potranno presentare le domande di mobilità volontaria,

da un’azienda all’altra, dei dipendenti del comparto del sistema sanitario

della Toscana. L’avviso, già annunciato a fine luglio, sarà pubblicato

sul sito di Estar, l’ente tecnico di supporto alla Regione, nella sezione

“Concorsi e Selezioni – Altri Avvisi” e i dipendenti in cerca di

trasferimento avranno trenta giorni per presentare richiesta e indicare

l’azienda dove andare e, nel caso delle aziende territoriali, la zona

desiderata.

La graduatoria che ne deriverà avrà la durata di un anno e, come

annunciato dal presidente Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla

salute Simone Bezzini, sarà redatta tenendo conto di alcuni criteri frutto

di un costruttivo percorso di concertazione tra Regione Toscana e

organizzazioni sindacali. Sarà tenuta di conto l’anzianità di servizio,

la situazione personale o familiare (ovvero la presenza, ad esempio, di

figli e di quale età, altri conviventi e disabilità) e avrà un peso la

distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza. Sarà data

priorità a chi beneficia della legge 104 del 1992 per l’assistenza a

familiari con handicap.

Tutti i dettagli saranno specificati nell’avviso. “Si tratta di

un’opportunità per chi vive lontano dal presidio in cui lavora –

commentano Giani e Bezzini -. Il nostro obiettivo è semplificare e

migliorare la qualità della vita delle lavoratrici e i lavoratori del

nostro sistema sanitario, contribuendo a ridurre le pressioni emotive ed

economiche”. “Con le organizzazioni sindacali, che ringraziamo ancora

una volta – aggiungono -, c’è stato un confronto positivo che ci ha

portato ad individuare i criteri che definiranno la graduatoria di questo

avviso molto atteso dai dipendenti del comparto del sistema sanitario.

Siamo soddisfatti per il passaggio che si concretizzerà nei prossimi

giorni”.