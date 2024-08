Agenzia regionale 882.24 Emiliano alla kermesse “La Piazza” a Ceglie Messapica

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 *IL PRESIDENTE EMILIANO ALLA KERMESSE “LA PIAZZA” A CEGLIE MESSAPICA: “IL

CICLO ECONOMICO IN PUGLIA È ANDATO BENE E STA FUNZIONANDO. SPERIAMO CHE LA

PROCEDURA DEI NUOVI FONDI DI COESIONE SIA SNELLA”*

“Siamo la prima Regione nell’utilizzo dei fondi europei, abbiamo scalato la

classifica nazionale nei livelli essenziali di assistenza in sanità dagli

ultimi posti al livello delle regioni più efficienti, abbiamo migliorato i

dati sul prodotto interno lordo e sull’occupazione. Dunque il bilancio per

la Regione Puglia è più che positivo. Il ciclo economico è andato bene, sta

funzionando. Però adesso c’è il nuovo ciclo sia per i fondi europei che per

l’FSC, il Fondo Sviluppo e Coesione, per il quale dopo due anni e mezzo di

battaglia garbata, ho chiesto al ministro Fitto quei soldi disperatamente,

che non sono i due miliardi di euro dell’altra volta, ma 4,6 miliardi.

Ora speriamo che la procedura sia snella. Di questi soldi c’è assolutamente

bisogno: 700 milioni sono destinati alle imprese, ai progetti di

investimento che languono da anni per i ritardi nell’assegnazione. Infatti

la Banca d’Italia per il 2023 ha registrato un leggerissimo calo economico

in Puglia che invece nel 2022 aveva avuto un ritmo di crescita di quasi il

doppio di quello italiano. Le politiche di coesione servono per

riequilibrare il rapporto tra Nord e Sud e la Puglia le impiega in modo

intelligente creando molto interesse sul mercato degli investimenti”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano,

partecipando alla kermesse “La Piazza, il bene comune”, in corso a Ceglie

Messapica, giunta alla settima edizione e condotta dal direttore di

“Affaritaliani.it” Angelo Maria Perrino.

Rispondendo a una domanda sul terzo mandato, Emiliano ha dichiarato:

“Diciamo che in questi 20 anni abbiamo costruito una classe dirigente larga

e importante con ministri, deputati e sindaci, e non abbiamo un problema su

chi candidare, mi auguro ci siano personalità in grado di cogliere il

sentimento che c’è dietro il lavoro di questi vent’anni, oltre il grande

successo che abbiamo avuto. La politica non è semplicemente gestione, ma è

incarnare l’anima di un di un popolo. I pugliesi si sono messi in cammino e

adesso bisogna portarli ancora più in là”.

Link video dichiarazione Emiliano

*http://rpu.gl/vlW59 *

Link video immagini copertura

*http://rpu.gl/lwhiO *