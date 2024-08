Ue, Meloni: Raffaele Fitto indicato come Commissario europeo

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

Il governo italiano indica il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto come Commissario europeo. Lo ha annunciato la premier Meloni durante il Consiglio dei ministri. “Una scelta delicata e molto importante per noi e per l’Italia nei prossimi anni. Ricade su una persona che ha una grandissima esperienza. L’Italia è tra i fondatori dell’Ue, avrà un ruolo adeguato”, ha detto Meloni. Prima del CdM la premier ha comunicato la decisione alle opposizioni.