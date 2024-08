(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 LAVORO. MATERA(FDI) GRAZIE A GOVERNO MELONI L’ITALIA CRESCE

“I nuovi dati forniti dall’ISTAT sull’occupazione italiana segnano un decisivo incoraggiamento per le politiche del lavoro varate dal governo Meloni. Il nuovo record di luglio è di +56mila persone al lavoro, per un numero complessivo di occupati che supera la soglia dei 24 milioni di unità. Su tutti, il dato positivo che dovrebbe mettere a tacere definitivamente le chiacchiere infondate dell’opposizione, che accusano il governo di voler smantellare gli incentivi per il sostegno alle famiglie e le politiche di occupazione femminile, è proprio il tasso di crescita dell’occupazione femminile (+54 mila donne) che traina, di fatto, il dato nazionale. Il tasso di disoccupazione è il più basso dal 2008, con buona pace della sinistra sempre al governo negli ultimi anni, e quello sull’anno degli occupati supera di oltre 490mila unità quello del 2023, grazie alla forte spinta dell’occupazione stabile. Grazie al governo Meloni l’Italia riparte, cresce economicamente e torna leader in Europa”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia, Mariangela Matera.

