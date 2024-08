(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 UE: Bergamini, Italia importante in contesto europeo grazie a peso Tajani e FI nel PPE

“Ancora una volta, il leader del Ppe Manfred Weber, a corredo della sua visita in Italia sottolinea l’importanza del nostro Paese nel contesto europeo. Ancora una volta, come spesso avviene, ciò è possibile grazie al peso che Antonio Tajani e Forza Italia assumono all’interno dei popolari. Conferma ne sono gli incontri di oggi a Bruxelles di Antonio Tajani con Ursula von der Leyen e Roberta Metsola. Con la nostra affidabilità e la nostra stabilità nella famiglia-traino della Commissione Ue, infatti, si consolida l’equilibrio tra la dimensione comunitaria e il governo nazionale. È la formula della nostra coalizione, che emerge ancor più in un passaggio delicato come quello attuale, in cui l’Italia aspira a deleghe rilevanti nel prossimo esecutivo europeo: unire le diversità per un obiettivo comune, una maggiore centralità dell’Italia. Per raggiungerlo, però, l’europeismo pragmatico che esprimiamo da trent’anni è un requisito irrinunciabile”.

Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.

