(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 Migranti, Toccalini (Lega): “Da Cei ci aspettiamo soluzioni concrete”

Roma, 28 ago. – “Vogliamo sperare che alle preoccupazioni seguiranno anche soluzioni concrete perché il tema dei migranti va affrontato in maniera strutturale. La Lega ha sempre dimostrato di voler difendere la cultura della vita. D’altronde, voler fermare le partenze significa contrastare il traffico illegale di esseri umani ma soprattutto evitare altri morti in mare. Mi auguro che anche i Vescovi condividano questa intenzione, altrimenti non sarebbe difficile immaginare che la Cei venga utilizzata come megafono da un personaggio come Luca Casarini. Ma certamente non è così”.

Lo dichiara il deputato della Lega Luca Toccalini.