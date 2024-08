(ARC) Eventi: Zilli, Navarria testimonial ponte tra sport e teatro a Osoppo

(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

Osoppo, 25 ago – “Unire il teatro e lo sport nell’inaugurazione

di un evento culturale ? un’opportunit? per riflettere su come

queste due dimensioni, apparentemente lontane, condividano valori

fondamentali: il teatro antico, con la sua capacit? di esplorare

l’animo umano e le sue passioni, e lo sport, che incarna il

sacrificio, la disciplina e la ricerca costante del

miglioramento, ci insegnano che la vera vittoria ? quella che

avviene dentro di noi. Suggestivo quindi vedere Mara Navarria,

oro olimpico di cui il Friuli Venezia Giulia e l’Italia sono

orgogliosi, accendere la fiaccola nel braciere come buon auspicio

per questi giorni di approfondimento e condivisione”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli

all’inaugurazione della Biennale internazionale di Teatro antico

‘Tiere Teatro Festival’, organizzata da Ana -Thema Teatro che si

svolger? a Osoppo fino all’1 settembre offrendo un ricco

programma di eventi e spettacoli che uniranno il teatro antico

alla bellezza dello sport e alla scoperta delle tradizioni del

territorio.

La campionessa friulana di spada, ? stata testimonial della

Cerimonia inaugurale del fuoco, portando la fiaccola che ha

acceso il braciere, come nell’antica Olimpia, al termine della

marcia non competitiva a passo libero partita dal Teatro della

Corte e organizzata in collaborazione con la A.S.D. Maratonina

Udinese. Spettacoli, conferenze, esibizioni, competizioni

sportive, concerti e momenti di evasione si alterneranno in otto

palcoscenici allestiti nel territorio osovano con la

collaborazione del Teatro greco di Siracusa e dell’Accadenia di

Arte Antica del Teatro.

“Questi giorni che animano con tanti eventi il Forte di Osoppo –

ha aggiunto Zilli – faranno scoprire come il teatro antico possa

ancora ispirare le persone, specialmente i giovani, perch? offre

le chiavi per comprendere i dilemmi morali e le sfide personali,

proprio come lo sport ci insegna a superare i nostri limiti e a

perseguire i nostri sogni con determinazione. Entrambi i campi

richiedono rigore, passione e sacrificio, valori che sono alla

base di una vita piena e consapevole”.

L’assessore, tributando il plauso al direttore artistico del

festival Luca Ferri, ha poi evidenziato l’importanza di eventi

come questo nel promuovere il dialogo tra le diverse espressioni

dell’ingegno.

“Questa iniziativa non solo celebra la ricchezza del nostro

patrimonio culturale e sportivo, ma ci incoraggia a considerare

come la pratica dell’una e dell’altra possano influenzare

positivamente la nostra crescita personale e collettiva”, ha

concluso Zilli, intervenuta alla cerimonia assieme al sindaco di

Osoppo Lorenzo Tiepolo e al presidente della Comunit? collinare

Luigino Bottoni.

