(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 ALOISIO (M5S): RIFIUTO STUDENTI SU PROVA ORALE È DERIVA DELL’ISTRUZIONE TRA DISSENSO E IRRESPONSABILITÀ

ROMA, 15 lug. “Il recente caso in Veneto, il terzo in poche settimane di uno studente che si è rifiutato di sostenere la prova orale, manifesta con cruda lucidità un fenomeno che, purtroppo, si sta consolidando nel nostro sistema scolastico: il rifiuto degli studenti di sostenere le prove orali dell’esame di maturità, spesso motivato da ragioni che sfiorano la mancanza di responsabilità. Una tendenza pericolosa, alimentata da un regolamento troppo permissivo e da una cultura del minimo sforzo che sta rischiando di ledere il valore stesso dell’istruzione e del merito, elementi fondamentali per una società democratica e civile. Una forma di dissenso che si traduce spesso in un comportamento opportunista, che premia il “passare senza sacrifici” e alimenta una cultura di disinteresse e di disimpegno. Invece di promuovere il senso di responsabilità, si sceglie la via più facile, compromettendo la qualità e l’autorevolezza del nostro sistema formativo. La scuola deve tornare ad essere il luogo in cui si formano cittadini responsabili, capaci di rispettare le regole e di riconoscere il valore del merito. E il governo Meloni e’ complice di questo tragico declino. Non basta solo intervenire sui regolamenti e sulle modalità di valutazione della condotta dello studente: occorre cambiare mentalità, introdurre l’educazione emotiva, rafforzare il ruolo della scuola come spazio di crescita e responsabilità, e soprattutto combattere quella deriva che troppo spesso vede i giovani come vittime di un sistema scolastico troppo permissivo e di un’istruzione che ha smesso di essere un diritto e sta diventando un privilegio. La responsabilità di cambiare rotta è di tutti: istituzioni, docenti, famiglie e studenti”.

Lo afferma la senatrice M5S Vicenza Aloisio.

