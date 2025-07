(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

Tue 15 July 2025

Giovedì alle 10,30 in via Bari, la cerimonia di posa della prima pietra di Parco Fanfani

Benevento, 15 luglio 2025 – Giovedì 17 luglio, alle ore 10,30, in via Bari, si svolgerà la cerimonia di posa della prima pietra di ‘Parco Amintore Fanfani’, composto da venti alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Dopo l’introduzione dell’assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative Molly Chiusolo e del dirigente del Settore Urbanistica e Politiche abitative Antonella Moretti, le conclusioni saranno affidate al sindaco di Benevento Clemente Mastella. La benedizione sarà affidata a don Leonardo Lepore, parroco della Parrocchia di San Modesto.