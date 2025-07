(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Ortopedia di Luino: allo studio il piano di potenziamento

In servizio 3 dei 4 nuovi ortopedici in libera professione. Dal 15 luglio arriva il quarto.

Sono entrati in servizio a Luino 3 dei 4 nuovi Ortopedici libero professionisti annunciati.

Si tratta del Dott. Marco Calamita, del Dott. Gary Gambassi e del Dott. Alessandro Paladini Molgora. C’è poi il Dott. Pietro Bica che entrerà in servizio sabato 19 luglio.

Nel dettaglio, i nuovi specialisti si dividono tra interventi chirurgici, guardie e attività ambulatoriale, consentendo il potenziamento dell’attività ortopedica nell’Alto Verbano, affidata al Direttore della struttura Massimo Masola.

I quattro ortopedici, infatti, si affiancano al primario, ai due specialisti già in servizio a Luino come liberi professionisti e ai 3 specializzandi dell’Istituto Gaetano Pini che proseguono il loro percorso di formazione supportando l’attività della struttura luinese.

“L’entrata in servizio di questi rinforzi ci offre l’opportunità di riorganizzare l’attività ortopedica dell’Alto Verbano – spiega la Dott.ssa Anna Iadini, Direttore Medico dei Presidi territoriali – potenziando tutti gli ambiti dell’assistenza, dall’attività chirurgica a quella ambulatoriale, con l’obiettivo realistico di attivare nel medio periodo un programma di week surgery, ripristinando così anche la degenza ortopedica. A questo proposito, insieme al Dott. Masola, stiamo stilando il progetto che scandisce i passi che devono portare a questo obiettivo, a cui teniamo moltissimo”.

In attesa di realizzare la week surgery, l’evoluzione in corso, che dovrebbe concretizzarsi già da settembre, porterebbe il programma chirurgico da due sedute operatorie settimanali, di cui una di BIC (Bassa Intensità Chirurgica), a due sedute di Day Surgery, premessa per il passaggio verso il ripristino degli interventi in regime di degenza ordinaria.

L’evoluzione in corso nell’attività ortopedica luinese si accompagna all’istituzione di una Direzione Medica dedicata ai presidi ospedalieri spoke, affidata, come detto, all’esperienza e alla competenza della Dott.ssa Anna Iadini e dei suoi collaboratori. Tale soluzione organizzativa prevista nel POAS 2024-25 è stata motivata proprio dalla volontà di massimizzare la conoscenza dei bisogni dei territori e ottimizzare la declinazione dell’offerta, valorizzando le professionalità, esperienze e risorse presenti in ciascuna delle sedi aziendali.

In allegato, foto della Dott.ssa Anna Iadini, Responsabile della Direzione Medica dei Territori, con il Dott. Massimo Masola, Direttore della Ortopedia di Luino, del Dott. Gary Gambassi, del Dott. Alessandro Paladini Molgora, del Dott. Pietro Bica, tre dei nuovi Ortopedici libero professionisti, e del Dott. Luigi Manzi, quest’ultimo uno degli specialisti già in servizio a Luino.

