15-07-2025 GARANTE INFANZIA REGIONE LAZIO – Bullismo e Cyberbullismo un protocollo d’intesa – n. 50 go

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Bullismo e Cyberbullismo, un ragazzo su tre è vittima: incontro istituzionale tra la Garante dell’Infanzia del Lazio e l’Osservatorio Nazionale Bullismo

Verso un protocollo congiunto per la prevenzione e la tutela dei minori

Si è tenuto ieri, 14 luglio, presso il Consiglio Regionale del Lazio, un importante incontro istituzionale tra la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, e il Presidente dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping, Luca Massaccesi. Al centro del confronto, le emergenze educative e sociali legate ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo che continuano a colpire in modo drammatico i giovani, fin dalla più tenera età.

La Dott.ssa Sansoni, che da oltre dieci anni è impegnata in prima linea nella tutela dei minori e nella prevenzione delle devianze giovanili, ha accolto con grande interesse i progetti e le iniziative portate avanti dall’Osservatorio a livello nazionale. Nel corso dell’incontro è stato presentato l’esito di un sondaggio condotto dall’Osservatorio su un campione di 11.000 ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 19 anni: i dati confermano una realtà allarmante. Un giovane su tre ha dichiarato di essere stato vittima di episodi di bullismo o cyberbullismo, con pesanti ripercussioni sul piano psicologico e sociale, tra cui isolamento, ansia e, in alcuni casi, comportamenti autolesivi.

“Il fenomeno del bullismo e delle condotte violente tra pari è devastante per i nostri ragazzi — ha dichiarato la Garante Sansoni — e si manifesta già in età infantile, per poi acuirsi nel periodo adolescenziale. Non possiamo più sottovalutare il disagio che ne deriva, che spesso sfocia in sofferenze profonde e invisibili”.

In questa occasione, si è avviato un dialogo concreto per la definizione di un protocollo d’intesa tra la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio e l’Osservatorio Nazionale Bullismo, finalizzato ad attivare campagne di sensibilizzazione e percorsi di prevenzione congiunti, rivolti a famiglie, istituzioni scolastiche e studenti.

“I dati che abbiamo raccolto — ha sottolineato il Presidente Massaccesi — dimostrano che il problema è diffuso e trasversale a tutte le realtà sociali. Serve un’azione coordinata e continua per creare consapevolezza, ascolto e strumenti di intervento efficaci”.