Comunicato stampa – Parma tra le prime quattro città italiane per efficienza nei progetti di mobilità sostenibile. In arrivo un’anticipazione di 2,9 milioni di euro per nuovi investimenti in mobilità green.

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Parma tra le prime quattro città italiane per efficienza nei progetti di mobilità sostenibile.

In arrivo un’anticipazione di 2,9 milioni di euro per nuovi investimenti in mobilità green.

Parma, 15 luglio 2025 – Il Comune di Parma e TEP S.p.A. comunicano il riconoscimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del completamento di tutti gli interventi finanziati nel quinquennio 2019-2023 nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS). Un risultato che colloca Parma tra le sole quattro città italiane ad aver raggiunto questo traguardo.

Grazie a questo risultato, Parma potrà beneficiare in anticipo del 30% delle risorse previste per il secondo ciclo del Piano (2024-2028). Si tratta di circa 2,9 milioni di euro, su un totale previsto di quasi 9 milioni, destinati a progetti che riducono l’impatto ambientale del sistema dei trasporti.

Le risorse saranno impiegate per l’acquisto di nuovi mezzi elettrici e per il potenziamento della rete filoviaria, in linea con la strategia locale per una mobilità sempre più sostenibile, integrata e a basse emissioni.

“Questo riconoscimento premia l’efficacia della pianificazione e della capacità di attuazione del nostro Comune – commenta Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità del Comune di Parma –. Essere tra le prime quattro città italiane a ricevere l’anticipazione dei fondi PSNMS significa poter contare da subito su risorse concrete per accelerare la transizione ecologica del trasporto pubblico. I nuovi investimenti ci consentiranno di rafforzare l’offerta di mobilità a impatto zero, migliorando la qualità dell’aria e la vivibilità urbana”.