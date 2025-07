COMUNICATO STAMPA – PRIME LAUREE IN DAMS PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE RODOLFO MORANDI DI SALUZZO

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

*PRIME LAUREE IN DAMS PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE RODOLFO MORANDI DI

SALUZZO*

*La struttura, destinata ai detenuti in regime di alta sicurezza, ospita

attualmente 50 studenti iscritti all’Università di Torino*

Il *17 luglio 2025*, alle ore 10, presso il *Teatro della* *Casa di

Reclusione Rodolfo Morandi* di Saluzzo, si terranno le cerimonie di

discussione e conferimento di quattro lauree triennali di altrettanti

studenti detenuti.

I tre studenti che si laureeranno nel Corso di Studi in *DAMS* saranno i *primi

studenti* dell’Università di Torino, privati della libertà, *a conseguire

una laurea in questo corso*.

I laureandi sono:

V.T., Corso di Laurea in DAMS.

Tesi: L’ora di libertà. Teatro in Carcere, Relatore Prof. Armando Petrini.

F.G., Corso di Laurea in DAMS.

Tesi: Pinocchio tra di noi, Relatrice Prof.ssa Clara Allasia.

D.S., Corso di Laurea in DAMS.

Tesi: MARCO CAVALLO. Paradigma della dignità riconquistata dagli internati,

Relatrice Prof.ssa Maria Federica Mazzocchi.

S.C., Corso di Laurea in Diritto per le Imprese e le Istituzioni.

Tesi: Crimini dei potenti e crimini d’impresa. Una riflessione sul caso

ThyssenKrupp, Relatrice Prof.ssa Rosalba Altopiedi.

L’evento rappresenta un’importante testimonianza dell’impegno

dell’Università di Torino nel promuovere l’accesso alla formazione

universitaria in ogni contesto e oltre qualsiasi muro.

Il *Polo Universitario Penitenziario *dell’*Università di Torino* è una

realtà operativa da molti anni nella *Casa Circondariale Lorusso e Cutugno*

di Torino. Dal 2019, sono state attivate le iscrizioni anche presso la Casa

di Reclusione di Saluzzo, completamente destinata a detenuti in regime di

Alta Sicurezza; nel 2022 è stata istituita, nello stesso Istituto, una

sezione “Polo Universitario” esclusivamente dedicata agli studenti iscritti

all’Ateneo.

Attualmente sono iscritti all’Università di Torino *152 studenti* privati

della libertà personale. La Casa di Reclusione di Saluzzo ospita *50

studenti*, 23 dei quali si trovano nella sezione “Polo Universitario”

dell’Istituto. I Dipartimenti coinvolti sono: Culture, politiche e società;

Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne; Scienze Agrarie,

Forestali e Alimentari; Giurisprudenza; Psicologia; Studi storici; Studi

Umanistici; Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie; Scuola

Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche; per un totale di *14

corsi di laurea triennali* e *7 corsi di laurea magistrali o a ciclo unico*.

Presso la Casa di Reclusione di Saluzzo, nello specifico, sono iscritti:

*16* studenti al CdL in DAMS; *12* studenti al CdL in Scienze e tecniche

delle attività motorie e sportive; *13 *studenti al CdL in Diritto per le

imprese e le istituzioni; *4* studenti al CdL in Scienze Politiche e

sociali; *1 *studente al CdL in Storia; *1* studente al CdL in Innovazione

sociale, comunicazione, nuove tecnologie; *1* studente al CdL in

Comunicazione Interculturale; *2* studenti, laureati in triennale lo scorso

Anno Accademico, alla magistrale di Comunicazione Pubblica e Politica.

