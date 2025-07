(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 EX ILVA, S. LICHERI (M5S): AL GOVERNO INCAPACITÀ E IMPROVVISAZIONE

EX-ILVA, S. LICHERI (M5S): AL GOVERNO INCAPACITÀ E IMPROVVISAZIONE

Roma, 15 lug. – “Non c’è un piano, non c’è un acquirente, ma resta inquinamento e ricatto ai lavoratori e alle lavoratrici che devono scegliere tra lavoro e salute”, è quanto afferma in una nota la senatrice M5S Sabrina Licheri capogruppo in commissione Industria e attività produttive. “Su ex-Ilva resta la totale incapacità di un ministro che ha affossato l’industria italiana, e – aggiunge – un governo che non ha uno straccio di idea sulla siderurgia del nostro Paese. L’unica cosa che questa maggioranza è stata capace di fare – prosegue- è stata quella di riproporre lo stesso modello produttivo fondato su energia fossile con ricadute enormi su ambiente e salute. Il ministro Urso non risponde alle necessità di un territorio già martoriato o alle legittime richieste dei lavoratori, ma solo a logiche di mercato incomprensibili e incompatibili con salute e ambiente. La verità è una sola, al governo abbiamo solo incapacità e improvvisazione”, conclude.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle