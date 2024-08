(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 Medio Oriente: Bergamini (FI) “Nessuno ha interesse a escalation o fallimenti di negoziati. L’Italia fa la sua parte”

“Il lavoro che stanno facendo gli Usa sulla costruzione di un dialogo in Medio Oriente è ad altissima intensità. Nessuno ha interesse ad un ulteriore escalation e a un fallimento dei negoziati che si svolgono anche con la mediazione di Egitto e Qatar e in cui anche l’Italia sta facendo la sua parte per trovare un punto di caduta. Bisogna superare degli ostacoli, dal tema del corridoio di Philadelphia che è uno degli elementi più critici per un accordo complessivo fino al ritorno degli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas alle loro famiglie”. E’ quanto dichiara a Zapping su Rai Radio 1 la responsabile esteri e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma