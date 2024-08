Alluvioni in Bangladesh, ActionAid è impegnata nel distretto di Noakhali per distribuire acqua potabile, cibo, kit igienici alle vittime

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 ALLUVIONI IN BANGLADESH

ActionAid “donne e bambini i più colpiti dall’emergenza”

Il team di ActionAid è impegnato nel distretto di Noakhali per distribuire acqua potabile, cibo, kit igienici alle vittime delle inondazioni

Scarica la foto di Farah Kabir, direttrice ActionAid Bangladesh

Le ultime alluvioni in Bangladesh hanno colpito più di 3 milioni di persone. Centinaia di migliaia di persone sono bloccate e hanno disperatamente bisogno di assistenza umanitaria a causa delle esondazioni dei fiumi e le conseguenti alluvioni che hanno colpito gravemente 8 distretti del paese, tra cui Cumilla, Feni, Chattogram, Khagrachhari, Noakhali e Moualvibazar. Le alluvioni, causate dall’innalzamento del livello dei fiumi nelle regioni nord-orientali e aggravate dalle forti piogge, hanno colpito soprattutto donne e ragazze.

Farah Kabir, direttrice di ActionAid Bangladesh, spiega: “Intere famiglie hanno perso tutto. Stiamo lavorando instancabilmente per fornire soccorso, ma la portata della crisi è travolgente. Il nostro obiettivo immediato è quello di fornire cibo secco, kit igienici e di prima necessità, che comprendono assorbenti e tamponi per il ciclo mestruale, acqua potabile pulita e sicura e soluzione salina orale a 7.500 vittime dell’inondazione in almeno 30 centri nel distretto Noakhali. Inoltre, stiamo pianificando di distribuire sovvenzioni in denaro alla popolazione per garantire di poter acquistare cibo e beni essenziali, kit per la dignità e kit per l’igiene tra le comunità negli altri distretti”.

Continua Farah Kabir “Siamo profondamente preoccupati per l’impatto delle alluvioni, in particolare sulle donne e sui bambini che sono i più vulnerabili in tali emergenze. Le interruzioni delle strade e delle comunicazioni hanno ulteriormente aggravato l’isolamento delle comunità, rendendo difficile per migliaia di persone raggiungere luoghi che gli possano dare sicurezza e risorse essenziali. Il crollo del sistema sanitario in molte aree ha acuito la crisi sanitaria pubblica, colpendo in modo sproporzionato donne e bambini”.

Le comunità colpite affrontano diverse emergenze ora, tra cui la perdita di case e di bestiame. ActionAid invita il governo e le altre agenzie umanitarie a intensificare i loro sforzi e fornire assistenza immediata alle comunità colpite.

ActionAid lavora in Bangladesh dal 1982, focalizzandosi sui diritti delle donne e dei bambini. Le Happy Home, letteralmente “case felici”, sono spazi sicuri che l’organizzazione ha creato per proteggere bambine e ragazze in situazioni di estrema fragilità, offrendo loro un luogo sicuro dove crescere e garantirsi un futuro.