(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 **Incendi di Colonnata, Massa, Piandisco e Asciano, aggiornamento sullo

spegnimento**

/Scritto da Pamela Pucci, mercoledì 14 agosto 2024 alle 12:08/

Nottata relativamente tranquilla per quanto riguarda la gestione degli

incendi boschivi che si sono sviluppati ieri, 13 agosto, in Toscana.

Sull’incendio di Colonnata (Massa Carrara), che nella mattinata di ieri

aveva percorso 4 ettari di vegetazione, prosegue il controllo da parte

dell’Unione dei Comuni della Lunigiana.

Sempre nella stessa Provincia è in fase di spegnimento l’incendio che,

partito dal canale di Regolo nel Comune di Massa, è salito durante la

notte fino ad interessare il Monte Sagro. Attualmente su questo fronte sta

operando un elicottero della flotta regionale, con sganci coordinati da un

direttore operazioni dell’organizzazione regionale antincendi boschivi.

Data la morfologia del territorio, con pendenze che rendono impossibile

utilizzo di squadre a terra, su questo incendio si opera solo con

elicottero.

A Treggiano, Comune di Piandisco (Arezzo) sono proseguite tutta la notte le

operazioni di bonifica dell’incendio sviluppatosi ieri, interessando circa

9 ettari di terreno. Hanno operato con attrezzatura manuale squadre di

volontariato antincendi boschivi e operai forestali dell’Unione dei Comuni

del Pratomagno.

A Poggiodarno, Comune di Asciano (Siena) prosegue il controllo

dell’incendio, che nella giornata di ieri ha percorso 28 ettari. L’area

interessata è coperta prevalentemente da sterpaglie e macchia, ma

comprende anche 2 ettari di bosco e su questi si sono concentrate le

operazioni di bonifica realizzate da squadre di volontariato antincendi

boschivi e operai forestali dell’Unione dei Comuni della Valdimerse.

Le condizioni meteo previste per oggi sono ancora favorevoli allo sviluppo

degli incendi, pertanto è raccomandata la massima attenzione in tutte le

attività svolte all’aria aperta. Da evitare l’accensione di qualsiasi

fiamma libera.