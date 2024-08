Aggiornamento dei due incendi a Colonnata e a Piandiscò

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

L'incendio boschivo a Colonnata, nel comune di Carrara, risulta sotto

controllo. Si stima una superficie di 4 ettari percorsa dalle fiamme. Le

operazioni di bonifica andranno avanti tutto il pomeriggio.

A Treggiano, nel comune di Piandiscò (Ar), ai tre elicotteri si è

aggiunto un Canadair, ma la situazione è migliorata notevolmente. La zona

è difficilmente raggiungibile per la mancanza di vie di accesso. Sono

presenti 25 squadre di volontariato antincendi boschivi, operai forestali e

Vigili del fuoco, coordinati da 5 direttori delle operazioni, che operano

esclusivamente con attrezzatura manuale per creare delle “staccate”

(fasce di terreno completamente prive di vegetazione) in prossimità dei

punti in cui la fiamma è stata arrestata. Un lavoro molto impegnativo per

cui si stima che occorreranno molte ore prima che l’incendio venga messo in

sicurezza. Un aiuto ulteriore potrebbe arrivare dal meteo, considerato che

nelle zone limitrofe è iniziato a piovere. Le operazioni di bonifica e

controllo proseguiranno fino a domattina.