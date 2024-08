Cs “Incendio immobile disabitato”

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 Ufficio Stampa

Comunicato Stampa n. SB173 – 12/08/2024

Incendio immobile disabitato

I ringraziamenti del Sindaco ai vigili del fuoco e carabinieri

Il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini, ringrazia i carabinieri e i vigili del fuoco per il rapido intervento che ha permesso di contenere le fiamme divampate nella notte tra venerdì e sabato scorso, all’interno di un immobile disabitato in via Don Boschetti, all’angolo con la Circondariale san Francesco.

“Continuiamo a mantenere alta l’attenzione sulle segnalazioni di fenomeni di degrado e disagio che arrivano dai cittadini, tramite i servizi comunali e i controlli della Polizia locale. – ha detto il Sindaco – Abbiamo cominciato a lavorare sul tema abitativo, per prevenire situazioni emergenziali che possono dare luogo anche ad occupazioni abusive di immobili”.

Fiorano Modenese, 12 agosto 2024