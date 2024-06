(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 **Nel giorno delle Europee 185 Comuni eleggeranno sindaci e consigli

comunali**

**Si vota l’8 e il 9 giugno. Per le amministrative chiamati alle urne in

Toscana un milione e 385 mila elettori

Scritto da Walter Fortini, venerdì 7 giugno 2024 alle 07:04

Su 273 comuni che ci sono in Toscana andranno al voto in 185 il prossimo 8

e 9 giugno 2024, in contemporanea con le elezioni europee che si

svolgeranno invece ovunque. In tutta Italia sono 3.698 le amministrazioni

comunali chiamate al rinnovo dei propri rappresentanti – 223 sopra

quindicimila abitanti – e coinvolgeranno oltre 16 milioni e 605 mila

elettori. Un election day che cade stavolta di sabato e domenica, novità

per le amministrative dove debutta anche la norma, dello scorso gennaio,

che permette ai sindaci di territori tra cinque e quindicimila abitanti (e

non più solo per quelli fino a cinquemila) di candidarsi per un terzo

eventuale mandato e che toglie qualsiasi limite nei comuni più piccoli

L’8 giugno i seggi elettorali saranno aperti in tutta Italia dalle 15 alle

23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

In Toscana dei 185 comuni chiamati al voto per eleggere sindaci e consigli

comunali (più di un milione e 385 mila gli elettori potenzialmente

coinvolti su due milioni e 271 mila residenti), 34 comuni contano più di

quindicimila abitanti: in quei territori se nessun candidato e coalizione

conquistasse la maggioranza assoluta dei voti nelle urne, si voterà anche

il 23 e 24 giugno (una domenica e un lunedì) per il ballottaggio tra i due

candidati che hanno riscosso maggior successo. Tra le trentaquattro

amministrazioni con più di quindicimila abitanti chiamate al voto ci sono

anche tre capoluoghi: Firenze, Prato e Livorno, le tre maggiori città

della Toscana. Ottantasei comuni contano invece meno di cinque mila

abitanti e 65 tra cinque e quindicimila. Si vota in tutte e dieci le

province.

I 34 comuni sopra i 15mila abitanti, oltre ai tre capoluoghi, sono: Cortona

e San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo; Bagno a Ripoli, Borgo San

Lorenzo, Calenzano, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Figline e Incisa

Valdarno,Fucecchio, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano In Val Di

Pesa, Scandicci e Signa nella Città metropolitana fiorentina; Follonica in

provincia di Grosseto; Cecina, Collesalvetti, Piombino e Rosignano

Marittimo nel livornese; Capannori in provincia di Lucca; Ponsacco,

Pontedera, San Giuliano Terme e San Miniato nel pisano; Montemurlo in

provincia di Prato; Agliana, Monsummano Terme, Montecatini Terme nel

pistoiese e Colle di Val D’Elsa e Poggibonsi nel senese.

Complessivamente (clicca qui per l’elenco completo

) sono ventisei i comuni dove si voterà per le amministrative in provincia

di Arezzo, trentacinque nella città metropolitana di Firenze, quattordici

in provincia di Grosseto, dodici nel livornese, diciannove in provincia di

Lucca, otto in provincia di Massa Carrara, ventisei in provincia di Pisa,

undici nel pistoiese, cinque in provincia di Prato e ventinove nel senese.

Per saperne di più:

I Comuni toscani al voto l’8 e 9 giugno, mappa politica delle

amministrazioni uscenti (clicca qui

, a cura dell’Osservatorio elettorale della Regione Toscana)

Il voto europeo in Toscana nel 2019 (clicca qui,

a cura dell’Osservatorio elettorale della Regione Toscana)

Tutte le elezioni dal 1946 ad oggi (clicca qui

, banca dati Ministero dell’Interno)

Altre pubblicazioni dell’Osservatorio elettorale regionale (clicca qui