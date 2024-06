(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

VINO: COLDIRETTI, POSITIVA FIRMA MASAF SU DEROGA REDICONTAZIONE SPESE SETTORE VITIVINICOLO

Positivo il decreto firmato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, con il quale si dichiara lo stato di eccezionale avversità atmosferica che consente, nel settore vitivinicolo, di derogare al limite del 30% della spesa minima che doveva essere realizzata entro il 15 ottobre 2023 per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, riducendo tale limite al 3%.

Una misura necessaria, richiesta più volte da Coldiretti, unitamente alla possibilità di rendicontare le spese relative ai lavori svolti in economia.

Questo, spiega Coldiretti, permetterebbe alle aziende di non perdere il contributo comunitario e di portare a termini gli investimenti fondamentali per tutte quelle aziende colpite da eventi metereologici necessari, iniziati e non conclusi per le avversità atmosferiche.

Inoltre, il provvedimento va nella giusta direzione nel limitare il più possibile la mancata piena utilizzazione del budget comunitario destinato al settore, evitando di perdere così parte delle risorse liquidabili entro il 15 ottobre 2024.