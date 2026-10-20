Yemen, Londra schiera i Typhoon e rafforza il sostegno a Riyadh

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Il Regno Unito amplia il proprio coinvolgimento militare contro gli attacchi Houthi. I caccia della RAF proteggeranno lo spazio aereo saudita, mentre Londra proroga il rifornimento ai velivoli di Riyadh. Sullo sfondo, la sicurezza del Mar Rosso e il rischio di un’escalation regionale.
Il Regno Unito rafforza la propria presenza militare in Arabia Saudita e annuncia l’impiego dei caccia Typhoon della Royal Air Force per proteggere città, popolazione civile e infrastrutture strategiche dagli attacchi missilistici e dai droni lanciati dagli Houthi dello Yemen. La decisione segna un ampliamento del sostegno britannico a Riyadh, in un momento di crescente instabilità regionale e di nuove preoccupazioni per la sicurezza delle rotte commerciali ed energetiche.
L’annuncio è contenuto in una dichiarazione del ministro della Difesa Wes Streeting al Parlamento britannico, accompagnata da un comunicato ufficiale del Ministero della Difesa. La missione dei Typhoon avrà carattere esclusivamente difensivo: i velivoli potranno contribuire a intercettare minacce aeree dirette contro il territorio saudita, ma non effettueranno attacchi offensivi contro le postazioni Houthi nello Yemen.
È una distinzione operativa e politica che Londra ha voluto sottolineare. Il governo britannico intende rafforzare la protezione del proprio alleato senza presentare il nuovo dispiegamento come l’apertura di una campagna aerea offensiva.
Il provvedimento arriva dopo una serie di attacchi contro obiettivi civili sauditi, compreso l’aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh. Streeting ha condannato le operazioni Houthi, sostenendo che colpire infrastrutture utilizzate dalla popolazione civile costituisce un ulteriore elemento di destabilizzazione dell’intera regione.
Ma la decisione britannica contiene un aspetto meno immediato, che riguarda la natura effettiva del coinvolgimento militare di Londra.
Typhoon difensivi, ma il sostegno britannico va oltre
Accanto alle pattuglie aeree dei Typhoon, il Regno Unito ha deciso di prorogare per altri novanta giorni il rifornimento in volo destinato alle operazioni saudite.
La missione era stata annunciata a settembre, quando Londra aveva messo a disposizione un velivolo RAF Voyager per sostenere l’attività dell’aviazione saudita. Il nuovo provvedimento ne prolunga la durata e affianca a questa capacità ulteriori mezzi militari.
Nella dichiarazione parlamentare, il governo britannico specifica che il rifornimento sostiene operazioni aeree saudite definite difensive, comprese quelle finalizzate a neutralizzare obiettivi militari Houthi nello Yemen ritenuti una minaccia per le popolazioni saudita e yemenita.
Qui emerge una distinzione fondamentale.
I Typhoon britannici non riceveranno il compito di bombardare obiettivi terrestri Houthi. Tuttavia, il sostegno logistico e operativo fornito da Londra può contribuire alle missioni condotte dalle forze saudite anche oltre i confini del Regno.
Non si tratta, dunque, di due affermazioni necessariamente contraddittorie. La difesa diretta dello spazio aereo saudita e il supporto a operazioni militari saudite sono attività differenti, con responsabilità e modalità di impiego diverse.
La loro compresenza mostra però quanto sia articolato il coinvolgimento britannico nel conflitto.
Il pacchetto comprende inoltre un aereo da trasporto militare RAF A400M, destinato alla movimentazione di materiali all’interno dell’Arabia Saudita, e l’invio di consiglieri militari britannici a sostegno degli ufficiali sauditi.
Londra non ha comunicato pubblicamente, nell’annuncio esaminato, il numero dei Typhoon che saranno impiegati né un calendario dettagliato delle pattuglie. Non sarebbe quindi corretto presentare come già avvenute missioni operative o intercettazioni che il comunicato si limita ad annunciare.
Il Mar Rosso e gli interessi strategici di Londra
La decisione britannica non riguarda soltanto la protezione delle città saudite.
Nella comunicazione al Parlamento, Streeting collega esplicitamente la stabilità della regione alla sicurezza del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi marittimi più importanti per i collegamenti commerciali tra l’Oceano Indiano e il Mediterraneo attraverso il Canale di Suez.
Le minacce alla navigazione in quest’area possono costringere le compagnie marittime a modificare le rotte, aumentando tempi di trasporto, costi assicurativi e spese logistiche.
Per il Regno Unito, le conseguenze non sarebbero limitate al Medio Oriente. Un deterioramento della sicurezza regionale potrebbe incidere sulle catene di approvvigionamento, sui prezzi dell’energia e sui costi sostenuti dalle imprese e dalle famiglie britanniche.
È su questo terreno che la missione assume un significato geopolitico più ampio.
Proteggere l’Arabia Saudita significa anche contribuire alla stabilità di un partner centrale negli equilibri energetici del Golfo e contrastare un fattore di instabilità che può ripercuotersi sul commercio internazionale.
Londra considera quindi il sostegno militare a Riyadh parte della tutela dei propri interessi economici e di sicurezza, oltre che un impegno nei confronti di un alleato.
La scelta si inserisce inoltre in una crisi regionale nella quale gli Houthi, sostenuti dall’Iran, rappresentano un attore capace di esercitare pressione attraverso missili, droni e minacce alle infrastrutture strategiche.
Non è necessario disporre di una forza aerea paragonabile a quella di uno Stato occidentale per produrre conseguenze significative: anche attacchi relativamente circoscritti possono imporre costi elevati ai sistemi di difesa e generare effetti economici ben oltre il territorio colpito.
Per questo il controllo dello spazio aereo e la protezione delle infrastrutture assumono un’importanza crescente nelle strategie dei governi coinvolti.
Il limite militare e la questione politica dello Yemen
Il rafforzamento britannico avviene mentre il conflitto yemenita attraversa una nuova fase di violenza.
Gli Houthi controllano Sana’a e vaste aree del nord dello Yemen, mentre il governo riconosciuto internazionalmente è sostenuto dall’Arabia Saudita. La guerra, iniziata oltre un decennio fa, ha prodotto una gravissima crisi umanitaria, aggravata dalla frammentazione politica e dalle ripetute interruzioni dei tentativi negoziali.
Il nuovo sostegno militare britannico potrebbe migliorare la capacità saudita di rispondere alle minacce aeree, ma non risolve le cause politiche del conflitto.
È lo stesso governo di Londra a riconoscerlo.
Nella dichiarazione parlamentare, Streeting afferma che non esiste una soluzione militare duratura alla guerra in Yemen e ribadisce il sostegno britannico a un processo politico guidato dalle Nazioni Unite.
L’esecutivo sostiene inoltre di aspettarsi che i Paesi beneficiari dell’assistenza britannica rispettino gli obblighi previsti dal diritto internazionale, compresa la protezione della popolazione civile.
Il riferimento è significativo perché il sostegno militare a una parte coinvolta in un conflitto richiede attenzione non soltanto agli obiettivi strategici, ma anche alle conseguenze delle operazioni sul terreno.
Londra cerca così di mantenere un equilibrio delicato: aumentare le capacità difensive saudite, preservare la sicurezza delle rotte commerciali e, contemporaneamente, evitare che il proprio coinvolgimento venga interpretato come un abbandono della prospettiva diplomatica.
Resta da verificare se questo equilibrio potrà essere mantenuto qualora gli attacchi Houthi dovessero intensificarsi ulteriormente.
Il punto centrale è proprio questo: il Regno Unito sta ampliando il proprio ruolo militare nella crisi yemenita, ma continua a fissare limiti espliciti all’impiego diretto della propria forza aerea.
La distinzione tra difesa del territorio saudita e sostegno alle operazioni di Riyadh sarà quindi decisiva per comprendere la portata della missione e le sue possibili conseguenze.
Per Londra, la sfida non consiste soltanto nell’intercettare missili e droni. Consiste nell’impedire che la protezione di un alleato si trasformi in un coinvolgimento sempre più esteso in una guerra alla quale il governo britannico riconosce di non poter dare una soluzione esclusivamente militare.