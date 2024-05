SALUTE – DOMANI 30/5 A MILANO, ORE 10.30, FORUM INTERGENERAZIONALE COLDIRETTI LOMBARDIA

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

29 maggio 2024

Domani giovedì 30 maggio, ore 10.30 -The Westin Palace, piazza della Repubblica

Salute, mangiare bene per vivere meglio:

a Milano il Forum Intergenerazionale Coldiretti

“Mangiare bene per vivere meglio: la salute tra sport e sana alimentazione”. È il titolo della tavola rotonda al centro del primo Forum Intergenerazionale di Coldiretti Lombardia, in programma domani giovedì 30 maggio alle ore 10.30 a Milano, nella sala Verdi del The Westin Palace Hotel in piazza della Repubblica.

Attraverso il contributo di esperti, istituzioni e il racconto di esperienze concrete – spiega la Coldiretti Lombardia – sarà affrontato il tema della sana e completa alimentazione quale elemento imprescindibile per garantire il benessere e la salute in ogni fase della vita, in un connubio con sport e attività fisica.

Accanto all’intervento dell’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, il dibattito vedrà la partecipazione di: Antonio Rossi, atleta, campione olimpico e membro della Commissione Atleti e Tecnici di Milano Cortina 2026; Giuseppe Andreoni, professore del Politecnico di Milano; Omar Scomodon, nutrizionista. Insieme a loro, il presidente di Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli; la responsabile nazionale di Donne Coldiretti Mariafrancesca Serra; il delegato nazionale di Giovani Coldiretti Enrico Parisi; il presidente nazionale dei Senior Coldiretti, Giorgio Grenzi.

Il Forum Intergenerazionale – conclude la Coldiretti Lombardia – è un’iniziativa promossa dai Senior Coldiretti, insieme ai Giovani e alle Donne di Coldiretti, che punta a sviluppare sinergie e progetti comuni ai tre movimenti, in una prospettiva che guarda e promuove l’agricoltura non solo come settore che produce cibo sicuro e di qualità, ma anche in termini di contributo sociale e ambientale.

