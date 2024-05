(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 Redditometro: D’Attis, presentato emendamento per abolirlo definitivamente

“Forza Italia ha presentato un emendamento al Dl Coesione all’esame della Commissione Bilancio del Senato per abolire definitivamente il redditometro. Non è più il tempo di strumenti iniqui, opprimenti, punitivi anche nei confronti dei contribuenti onesti, visti sempre come potenziali evasori. Continueremo a lavorare per una riforma fiscale equa, improntata su un rapporto di leale e reciproca collaborazione tra Stato e cittadini”.

Così in una nota il deputato di Forza Italia Mauro D’Attis.

