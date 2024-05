(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 Piazza Loggia: Zan (Pd), fu terrorismo fascista, ma a Meloni ancora non è chiaro

“A Piazza della Loggia a Brescia fu terrorismo fascista. Esattamente a 50 anni da quella strage, Meloni anche questa volta non riesce a pronunciare quella parola.

Forse anche qui non le è chiara la matrice.

Solo tanta vergogna”. Lo scrive sui social il deputato dem Alessandro Zan, responsabile Diritti del Partito Democratico.

Roma, 28 maggio 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it