COMUNICATO STAMPA – Laboratori, ecopasseggiate, “Alchimie” e fotod’autore: gli eventi del fine settimana a Figline e Incisa

fine settimana a Figline e Incisa*

*Domenica 2 giugno, inoltre, spazio alle celebrazioni per la Festa della

Repubblica*

*PALAZZO COMUNALE, 28 MAGGIO 2024* – Il prossimo fine settimana di eventi a

Figline e Incisa Valdarno sarà ovviamente catalizzato dalle celebrazioni

del 2 giugno, ma non sarà un weekend dedicato solamente alla Festa della

Repubblica, tra laboratori, ecopasseggiate, “Alchimie” e fotografia

d’autore.

Si parte *sabato 1° giugno a Casa Petrarca a Incisa*, dove dalle ore 10

alle 17.30 torna *“Scoprire il feltro”*, il laboratorio sull’antica arte

della lavorazione del feltro curato dall’Associazione Circuito Corto con il

patrocinio di Comune FIV. In questo secondo incontro, composto da due

sessioni (una mattutina e una pomeridiana), ci si concentrerà sulla

realizzazione di manufatti più complessi rispetto al primo laboratorio,

tenutosi lo scorso marzo. Tre le modalità di partecipazione: sarà infatti

possibile iscriversi al laboratorio per le attività della mattina o per le

attività del pomeriggio, ma anche per l’intera giornata. L’*iscrizione* è

*gratuita*, ma la *prenotazione *è *obbligatoria*, scrivendo una mail a

*Sempre** sabato 1° giugno*, ultimo appuntamento con “*Vivi la Natura.

Ecopasseggiate in amicizia”*, iniziativa organizzata dalla Pro Loco

Marsilio Ficino di Figline in collaborazione con il Circolo Ricreativo

Ponte agli Stolli con il patrocinio del Comune FIV. Protagonista di questa

seconda passeggiata “Galatrona ed i suoi panorami”: un percorso ad anello

di 10 km alla portata di tutti, con *ritrovo alle ore 14.30 al Cimitero di

Mercatale di Valdarno*. Il percorso seguirà il “sentiero del vino” per

raggiungere la Torre di Galatrona, sulla quale sarà possibile salire per

ammirare il panorama. Si consiglia di portare scarpe adatte e bottigliette

d’acqua. Necessario il tesseramento alla Pro Loco Marsilio Ficino.

Partecipazione gratuita. Per info e *prenotazioni (entro giovedì 30 maggio)*,

Ancora *sabato 1° giugno*, alle ore 21, il *Teatro Garibaldi *di Figline

inaugurerà la *15ª edizione della rassegna-concorso “Alchimie” **r*ivolta

agli studenti delle scuole superiori e ai gruppi teatrali non professionisti,

nata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno e dallo stesso Teatro Comunale

Garibaldi di Figline e organizzata per il quarto anno consecutivo in

collaborazione con il Comune e il Teatrodante Carlo Monni di Campi

Bisenzio, il Comune e il Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa. I

primi di spettacoli della rassegna saranno *“Elettra”*, nella

rappresentazione realizzata dagli *studenti del laboratorio teatrale del

Liceo Marsilio Ficino *di Figline, e *“Noi… come Antigone”*

dell’associazione *Agita Teatro*.

*Domenica 2 giugno*, poi, largo spazio in *piazza Marsilio Ficino* a

Figline alle celebrazioni per la *Festa della Repubblica*. Il programma

completo è disponibile al seguente link:

https://comunefiv.it/novita/festa-della-repubblica-domenica-2-giugno-le-celebrazioni-in-piazza-ficino-con-musica-e-fuochi-dartificio/

Si ricorda infine che questa sarà l’ultima settimana disponibile per

visitare “Gli anni della Dolce Vita”, la mostra fotografica in allestimento

a *Palazzo Pretorio*, organizzata dal *Circolo Fotografico Arno – Galleria

Fiaf a Palazzo Pretorio* in collaborazione con il Comune di Figline e

Incisa Valdarno con il sostegno della Banca del Valdarno Credito

Cooperativo. L’esposizione rimarrà in allestimento fino *a domenica 2

giugno *con i seguenti orari: mattina 10-12; pomeriggio 15-18.30. *L’ingresso

è gratuito*.

