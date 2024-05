(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 Piacenza, 27 maggio 2024

*Oggetto:* *“Festa dell’Università – University Sport Day”, in Municipio la

presentazione dell’iniziativa*

Oggi, lunedì 27 maggio alle ore 12, presso la sala consiliare in Municipio,

si terrà la conferenza stampa di presentazione della “Festa dell’Università

– University Sport Day”, iniziativa organizzata dal Comune di Piacenza in

collaborazione con le Università del territorio, Educatt, Er.Go – Azienda

regionale per il Diritto agli Studi superiori dell’Emilia Romagna, Coni,

Centro Sportivo Italiano e associazioni di categoria, in calendario nel

prossimo fine settimana. A illustrare i dettagli dell’iniziativa, anche nel

ricordo del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli, interverranno

la sindaca Katia Tarasconi, l’assessore alle Politiche giovanili,

Università e Ricerca Francesco Brianzi e i rappresentanti di tutte le

realtà coinvolte.