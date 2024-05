EUROPEE, SALVINI CHIAMA LA LEGA ALLA MOBILITAZIONE GENERALE TRA SALVA-CASA, AUTOVELOX E COMIZI DI CHIUSURA

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al piano Salva-Casa e con il decreto autovelox all’orizzonte, Matteo Salvini chiama la Lega a una vera e propria mobilitazione generale in vista del voto dell’8 e 9 giugno e delle grandi manifestazioni di Milano (1 giugno), Bari (3 giugno) e Roma (6 giugno).

Domani è infatti in agenda il consiglio federale della Lega a cui parteciperanno anche ministri e governatori. Salvini sarà a Milano. La riunione è in agenda alle 14,30 in presenza e in videocollegamento.

Il Generale Roberto Vannacci sarà presente sia alla manifestazione di Milano che a quella di Roma.

Così una nota della Lega.