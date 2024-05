(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 *EUROPEE, RENZI: TUTTI SI CANDIDANO E NESSUNO CI VA, SEGNALE TRISTE; SE

ELETTO VADO A BRUXELLES, E’ FATTO DI SERIETA’*

“Tutti si candidano” al Parlamento europeo “ma poi non ci vanno: se tu

eletto non vai al Parlamento i cittadini è ovvio che non vadano a votare, è

un segnale un po’ triste che si dà. Se io vengo eletto mi dimetto da

senatore e vado al Parlamento europeo? Si, in questo momento è un fatto di

serietà”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il leader di Italia

Viva Matteo Renzi, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti.

