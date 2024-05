(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

Piacenza, 27 maggio 2024

*Oggetto: Domenica 26 maggio la “Festa de Flores de Mayo”, momento

celebrativo per la comunità cattolica filippina. Per il Comune di Piacenza

era presente l’assessore Marco Perini*

Un momento di festa e di incontro per la *comunità cattolica

filippina* piacentina,

che domenica 26 maggio ha voluto celebrare la “Festa de Flores de Mayo”,

con una giornata intera trascorsa nella preghiera e nella fraternità. A

rappresentare il Comune di Piacenza era presente il vice sindaco Marco

Perini. Dopo la messa officiata nella chiesa di San Carlo, parrocchia dei

migranti della Diocesi di Piacenza-Bobbio, durante la quale è stato reso

omaggio alla Vergine Maria nonché messa in risalto l’importanza

dell’esistenza e della vitalità della comunità filippina, la giornata di

festa è proseguita nel chiostro della Casa Madre dei Missionari

Scalabriniani, sempre in via Torta, con la condivisione di canti, danze,

sorrisi e assaggi della cucina tradizionale del Paese del Sudest asiatico e

la partecipazione delle “regine” vestite con preziosi abiti dai colori

sgargianti, e circondate di fiori, per ricordare la Regina Elena di

Costantinopoli, madre dell’imperatore Costantino I, alla quale è attribuito

il rinvenimento delle reliquie della Croce di Gesù.

“La “Festa de Flores de Mayo” – sottolinea l’assessore Marco Perini – è un

momento speciale per la nostra comunità e un’opportunità per condividere e

apprezzare la diversità culturale che arricchisce la nostra città. Questa

celebrazione, così ricca di tradizione e spiritualità, ci ricorda

l’importanza della fede, della famiglia e della solidarietà, valori che

sono fondamentali non solo per la comunità filippina, ma per tutti noi.

Piacenza è una città che ha sempre accolto e abbracciato diverse culture,

identità e appartenenze. La ricchezza di tradizioni, la dedizione alla

famiglia e al lavoro e lo spirito comunitario di cui è testimonianza,

rendono la nostra società più solidale e sono un esempio per tutti.

Concludo ringraziando padre Mario Toffari, direttore dell’Ufficio Migrantes

della diocesi di Piacenza – Bobbio, la comunità cattolica filippina e tutti

coloro che hanno reso possibile questa splendida celebrazione”.