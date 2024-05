(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

GOLF

DP World Tour: secondo titolo per Nacho Elvira, buona prova di Manassero (13°)

Nel Soudal Open, in Belgio, lo spagnolo ha superato di un colpo Niklas Norgaard, Romain Langasque e Thomas Pieters. Al 24° posto Guido Migliozzi e Andrea Pavan

Al quinto posto con 268 (- 16) gli inglesi Joe Dean e Matthew Jordan e al settimo con 269 (-15) l’iberico Sebastian Garcia, l’inglese Laurie Canter e il neozelandese Sam Jones, leader dopo un round e autore di un raro albatross (secondo colpo a segno alla buca 17, par 5, da 273 yards con un legno 3).

Manassero, che ha ottenuto la qualificazione al prossimo Major (US Open, 13-16 giugno), e che si è imposto nel Jonsson Workwear Open a marzo, ha girato in 68 (-3, quattro birdie, un bogey), mentre un 72 (+1) ha fatto perdere terreno a Guido Migliozzi, nono dopo tre turni e 24° al traguardo con 274 (-10), affiancato da Andrea Pavan che ha recuperato 24 posizioni. Al 41° posto con 276 (-8) Edoardo Molinari, l’altro azzurro entrato nel field dell’US Open così come il fratello Francesco, e al 48° con 277 (-7) Francesco Laporta e Filippo Celli. Non hanno superato il taglio Lorenzo Scalise, 77° con 140 (70 70, -2), e per la settima volta consecutiva Renato Paratore, 97° con 142 (71 71, par).

