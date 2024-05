CS/CROSETTO, USIC: “AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE”

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 21 maggio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*CROSETTO, USIC: “AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE”*

“Auguri di pronta guarigione al ministro della Difesa, Guido Crosetto, in

ospedale per accertamenti. Esprimiamo vicinanza al Ministro e l’auspicio di

vederlo quanto prima al suo posto”. Lo dichiara, in una nota, Davide Satta,

Segretario Generale Aggiunto dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri

(USIC).

