I: comunicato stampa CUG

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

Oggetto: comunicato stampa CUG

Cerimonia di premiazione della vincitrice

del concorso di idee “Nuovo Logo C.U.G. ADM”

Roma, 17 maggio 2024 – Oggi, in occasione dell’ International Day Against Homophobia, Biphobia, Transphobia – Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia, che dal 2004 viene celebrata ogni anno il 17 maggio, si è svolta, presso la sede centrale dell’Agenzia, la cerimonia di proclamazione della vincitrice del concorso di idee “Nuovo Logo C.U.G. ADM” per l’ideazione e la realizzazione di un progetto grafico di logo rappresentativo del C.U.G. ADM: Mania Mehrabi, funzionaria ADM in servizio presso Direzione Organizzazione e Digital Trasformation, Ufficio Servizi Tecnico-Infrastrutturali, Relazioni con il Pubblico e Assistenza all’utenza.

Si tratta di una delle iniziative promosse dal nuovo C.U.G. ADM, in collaborazione con la Direzione Generale e la Direzione Personale, per la diffusione e la promozione della cultura delle pari opportunità e della parità di genere, nonché valorizzazione dei Comitati Unici di Garanzia all’interno delle Pubbliche Amministrazioni.