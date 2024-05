(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 **Strage Georgofili: le iniziative per il 31° anniversario**

/Scritto da Tiziano Carradori, giovedì 16 maggio 2024 alle 15:29/

Si avvicina la data del trentunesimo anniversario della strage mafiosa di

via dei Georgofili quando, il 27 maggio 1993, fu fatto saltare un furgone

carico di esplosivo che provocò 5 vittime e 35 feriti.

Le numerose iniziative in programma per ricordare quell’evento, saranno

presentate nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani,

venerdì 17 maggio, nella sala esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati in

piazza Duomo 10 a Firenze.

Vi prenderanno parte il presidente della Regione, l’assessore regionale

alla legalità, i rappresentanti dell’Associazione vittime della strage,

dell’Accademia dei Georgofili, di Avviso Pubblico e del Comune di Firenze.