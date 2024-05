(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 16 maggio 2024

Lunedì 20 maggio si riunisce il consiglio comunale

Otto i punti all’ordine del giorno

Lunedì 20 maggio, a partire dalle 15 nella sala Grandonio del Palazzo comunale, si riunirà il

consiglio comunale. Potrà essere seguito a distanza con la diretta streaming sul sito istituzionale

https://www.comune.pistoia.it/il-comune/consiglio-comunale (alla voce “Consigli Cloud”) e sulla

pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono otto i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni poi si prosegue con una

interpellanza della consigliera del PD Federica Fratoni sull’applicazione delle riduzioni della tassa

dei rifiuti e del servizio di raccolta dell’organico per le utenze non domestiche – anno 2022.

Al terzo punto dell’odg figura la nomina del Collegio dei revisori dei conti per il triennio maggio

2024 – maggio 2027.

Seguono tre interpellanze. La prima è presentata dal consigliere del PD Lorenzo Boanini

sull’ecotappa nel parcheggio di Esselunga. La seconda è della capogruppo di Civici Riformisti Tina

Nuti sulla Fiera dell’Antiquariato di Pistoia: fra difficoltà e bisogno di valorizzazione. La terza

interpellanza è sempre della capogruppo Nuti sull’arredo urbano “in movimento”.

A concludere il consiglio sono due mozioni. La prima è presentata dalla capogruppo Tina Nuti di

Civici Riformisti sugli istituti Raggruppati: progetti e attività per la cittadinanza. La seconda è

presentata da Pistoia Ecologista Progressista e Partito Democratico sull’introduzione di una

soglia minima retributiva oraria per le lavoratrici e i lavoratori impegnati direttamente o

indirettamente dal Comune di Pistoia in attività di concessione, appalto e/o subappalto di lavori,

in servizi e forniture.