La Polizia Municipale di Pistoia ha festeggiato i 162 anni

dalla fondazione del Corpo. Presentato il report 2023

La comandante ha fatto il punto sul lavoro svolto. A breve sarà aperto un distaccamento

della Polizia Municipale nella zona delle Fornaci. Consegnati encomi agli agenti che si

sono particolarmente distinti

Stamani nella sala Maggiore del Palazzo comunale la Polizia Municipale di Pistoia ha festeggiato i

162 anni dalla Fondazione del Corpo.

La cerimonia si è aperta con il resoconto dell’attività svolta dal Comando di via Pertini nel corso

del 2023.

La comandante Ernesta Tomassetti ha annunciato che a breve sarà aperto un distaccamento della

Polizia Municipale nella zona delle Fornaci per rafforzare la presenza territoriale degli agenti. Si

tratta di un importante servizio di prossimità, un punto di riferimento per la cittadinanza e un

centro di ascolto aperto alle segnalazioni dei residenti.

Per quanto riguarda il report di attività della PM nel 2023, emerge l’aumento di alcune violazioni:

l’uso del cellulare durante la guida (+75%, passando da 168 sanzioni nel 2022 a 295 nel 2023),

guida senza le cinture di sicurezza (+28%, da 191 nel 2022 a 244 nel 2023), la circolazione dei

veicoli sprovvisti di assicurazione (+21%, da 199 nel 2022 a 242 nel 2023), la violazione dei limiti

di velocità per cui sono stati elevati circa 32.000 verbali. Aumentano anche le infrazioni negli

spazi riservati alle persone invalide (183 sanzioni nel 2022 e 342 nel 2023). Le multe per la guida

senza patente passano da 10 nel 2022 a 39 nel 2023 e la mancanza di revisione del veicolo da

235 (2022) a 1.075 (2023).

Diminuiscono invece le violazioni per l’attraversamento dell’intersezione con il semaforo rosso

(3.143 sanzioni nel 2022 e 2.250 nel 2023). Più sinistri stradali nel 2023 per un totale di 507 (456

nel 2022). In particolare aumentano gli incidenti con feriti ma diminuiscono quelli con esito

mortale, dato già in flessione nel 2022. Tra le maggiori cause di incidente stradale figura la guida

in stato di ebrezza alcolica (sono 20 le notizie di reato trasmesse in Procura), la distrazione del

conducente e i tamponamenti. Le omissioni di soccorso, invece, rimangono stabili, mentre sono

ancora molte le persone che si danno alla fuga anche nei sinistri senza feriti. A fronte di 60

incidenti con fuga, l’attenta attività d’indagine del nucleo sinistri stradali, ha consentito di

rintracciare ben 53 responsabili. Il mese in cui si sono verificati più incidenti nel 2023 è maggio.

Gli interventi effettuati lo scorso anno su segnalazione sono stati 6.273 (tra le motivazioni

principali la richiesta di controllo delle soste irregolari, disturbo alla quiete pubblica e intralci

stradali per la viabilità).

Intensa l’attività sul fronte penale con un aumento di notizie di reato trasmesse in Procura. La

maggior parte della violazioni riguardano i reati in materia edilizia ed ambientale.

Dal 2021 il Comando è dotato di un nucleo cinofilo antidroga, con il cane Yeti, che collabora con

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. Gli interventi

dell’unità cinofila nel 2023 sono stati 62 (17 nel 2022).

Encomi e riconoscimenti

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati encomi agli appartenenti al Corpo che si sono

distinti nel corso del 2023.

All’ispettore Laura Valastro, all’agente scelto Masaki Kaneuchi e all’agente Flaminia Sassone è

stato consegnato un encomio per aver individuato, dopo un inseguimento, il responsabile di un

imbrattamento di edifici pubblici con l’ausilio del sistema di videosorveglianza cittadina. Il

riconoscimento è stato conferito per la prontezza operativa e la determinazione dimostrate nella

circostanza.

L’assistente scelto Kalinka Seghi e l’assistente Veronica Marzolla, sviluppando un’attività

d’indagine, a seguito di sinistro stradale, sono riuscite a portare al deferimento all’autorità

giudiziaria quattro persone per spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti. Il riconoscimento è

per la capacità investigativa dimostrata nella circostanza.

Encomio per le capacità operative e la professionalità nel gestire una situazione particolarmente

complessa è stato consegnato all’assistente scelto Fabio Torsello e all’agente Erika Baldaccini per

l’arresto di una persona trovata a bordo di un motociclo rubato e sprovvisto di targa che per

eludere il controllo si dava alla fuga e aggrediva gli intervenuti.