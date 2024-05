(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 AUTONOMIA, ALOISIO (M5S): ANCHE REGIONE PUGLIA BACCHETTA LEGGE SPACCA-ITALIA, SERVE RICORSO A CONSULTA

ROMA, 16 maggio – “Ancora una volta, in sede di audizione presso la Commissione Federalismo, si abbatte la mannaia sull’autonomia differenziata. Sotto questo profilo, condivido le forti preoccupazioni espresse dalla Regione Puglia, tramite il vicepresidente Raffaele Piemontese, che ha acceso un faro sulle criticità e i pericoli connessi alla Legge Spacca-Italia, puntando il dito contro lo Stato che tarda a definire e finanziare i Livelli Essenziali delle Prestazioni. La cosa grave è che questo Governo continua ad accelerare l’Autonomia nonostante il Sud sia già in ginocchio. Basti pensare che, solo negli ultimi mesi, l’Esecutivo ha depennato miliardi di risorse destinate al Sud dal PNRR, ha sottratto ai comuni fragili diversi miliardi dal Fondo di Solidarietà Comunale e ha sforbiciato 3,5 miliardi dal Fondo Perequativo Infrastrutturale destinato al Meridione. Per questo motivo, auspico che la Regione Puglia possa passare dalle parole ai fatti e dar seguito all’unica strada percorribile, qualora fosse approvato il provvedimento. Mi riferisco alla necessità di depositare presso la Corte costituzionale un ricorso avverso la legge Calderoli, così da tutelare l’unità del Paese, nonché eguali diritti per milioni di donne e di uomini, a seguito dell’approvazione di ulteriori forme di autonomia. Sotto questo profilo, occorre una strategia condivisa anche con le altre Regioni realmente interessate alle sorti di milioni di cittadini”.

Così in una nota la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

