Montenero, il presidente della Regione con i sindaci alla Festa della Patrona della Toscana

Patrona della Toscana

La tradizionale infiorata realizzata dalla Proloco di Fucecchio

Si celebra oggi, 15 maggio, la Festa della Madonna di Montenero, Patrona

della Toscana. Un appuntamento di spiritualità, una tradizione di

devozione popolare che si rinnova e, secondo il presidente della Regione

che ha partecipato alle celebrazioni insieme al presidente del Consiglio

Regionale e a tanti sindaci della Toscana, un esempio di coesione attorno

ai valori civili della Toscana, per una società che non lascia indietro

nessuno.

Al Santuario della Madonna delle Grazie, alla messa officiata dal Vescovo

di Livorno Simone Giusti, era presente il Gonfalone della Regione con

numerosi Gonfaloni dei Comuni toscani.

Secondo il presidente della Regione il significato che da sette secoli fa

della Madonna di Montenero un riferimento sul piano spirituale per i deboli

e i fragili, è anche riferimento civile dei nostri Comuni. Non a caso

nella galleria del Santuario trovano posto gli stemmi di tutti i 273

Municipi toscani ed è molto bello che ogni anno questi sentano il bisogno

di rinnovare i propri simboli e apporli nel santuario. Quest’anno di questa

cerimonia tutta civile sono stati protagonisti 14 Comuni, da Aulla a

Grosseto, passando per Campi Bisenzio, duramente colpito dall’alluvione del

novembre 2023. In questa giornata c’è dunque la sintesi dei valori più

autentici e più belli su cui si fondano le nostre comunità, ha concluso

il presidente della Regione.

Un ringraziamento particolare per la capacità di coinvolgimento che questa

solennità ha assunto negli anni è stato rivolto a S.E. Mons. Giusti, alla

comunità, a tutti i sindaci intervenuti a cominciare dal primo cittadino

di Livorno e al Comune di Fucecchio che con la Proloco ha realizzato la

tradizionale infiorata.