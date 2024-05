(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]

Sanità, Girelli (Pd): clamorosa assenza della maggioranza in commissione

Da audizioni emerge che servono più risorse per ssn, continueremo l’ascolto

“Dalle prime audizioni emerge con evidenza un dato: la necessità di rivedere l’organizzazione e immettere maggiori risorse nel ssn.

Colpisce l’assenza, a parte presidente e vicepresidente della commissione, della maggioranza. L’aspettativa di aprire un momento di sincero confronto sui cambiamenti da fare rischia di diventare l’ennesima chiusura di un governo e di una maggioranza incapaci di riconoscere il disagio che molti cittadini vivono e che un po’ alla volta mette in discussione l’universalità del diritto alla cura.

Continueremo l’ascolto di realtà sanitarie, ma ancor di più a parlare con cittadine e cittadini per renderli consapevoli del pericoli che corriamo e delle proposte alternative depositate”. Lo dichiara il deputato del Pd, Gian Antonio Girelli, a margine delle audizioni in commissione Affari sociali di Montecitorio.

Roma, 14 maggio 2024

[ tel:+39%20329%2065%2049%20195 ]