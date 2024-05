(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 13 maggio 2024

Viabilità, da domani divieto di transito e di sosta in un

tratto di via Carducci

A partire da domani, 14, fino al 17 maggio in via Carducci, 12 saranno vietati il transito e la sosta

su entrambi i lati della carreggiata. I pedoni potranno camminare lungo un percorso protetto.

Il provvedimento è necessario per operazioni di rifacimento di un allaccio alla rete idrica. In caso

di necessità della ditta esecutrice, i lavori potrebbero essere posticipati.

Compatibilmente allo svolgimento dell’intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai

mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti della zona, mediante la restituzione temporanea

del doppio senso di circolazione, nei tratti non interessati dai lavori.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.