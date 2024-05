(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 *MULE’: VON DER LEYEN? ASSOLUTAMENTE AMICA DELL’ITALIA; PAROLE RONZULLI?

RIFLESSIONI CHE HANNO UNA LORO VERITA’*

“Ursula Von der Leyen è una persona che ha dimostrato sensibilità verso

l’Italia, è assolutamente amica dell’Italia, lei fa riferimento ai Popolari

e quindi per noi è ancora meglio”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un

Giorno da Pecora, il vicepresidente della Camera ed esponente Fi Giorgio

Mulè, intervistato da Geppi Cucciari. Licia Ronzulli però l’ha definita un

cavallo zoppo… “La riflessione di Licia ha anche una sua verità”. In che

senso? “Nel senso di poter pensare anche ad un candidato alternativo”. Lei

però dovrebbe esser il vostro candidato per la Commissione europea. “Lo è.

Però va riconosciuta l’onesta’ e la trasparenza di Licia che ha espresso

un’opinione, opinione che mi trova anche parzialmente d’accordo – ha

spiegato Mulè a Rai Radio1 – sulla necessità di riflettere se sia il

candidato che mette d’accordo tutti”.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*