(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 *MULE’: SU SUGAR TAX FACCIO BATTAGLIE DAL 2018, NON C’E’ UN SOLO MOTIVO PER

REINTRODURLA*

“Sulla Plastic Tax e Sugar Tax io ho fatto battaglie dal 2018, denunciando

l’insensatezza di entrambe. Soprattutto sulla Sugar Tax alla fine ne fa le

spese il consumatore, non c’è un solo motivo per reintrodurla e per non

fare in modo di sterilizzarla”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno

da Pecora, il vicepresidente della Camera ed esponente Fi Giorgio Mulè,

intervistato da Geppi Cucciari

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*